In un lunga intervista al sito russo Championat.com, Marchisio, attualmente in forza allo Zenit è tornato sul suo addio alla Juve

«Lasciare la Juve? Ero pronto a questo perché la trattativa stava andando avanti da un bel po’ di tempo. Ero consapevole di dover lasciare il club e dopo l’allenamento un giorno i dirigenti bianconeri mi hanno contattato e nel giro di poche ore abbiamo finalmente deciso», Claudio Marchisio rivela questo dettaglio di mercato al sito russo Championat.com. L’ex centrocampista bianconero, inoltre, ha parlato di alcuni suoi ex compagni come Buffon e Chiellini: «Gigi deve la sua longevità al suo modo di allenarsi: lavora su stesso e si concentra in modo diverso da tutti gli altri. Infine non ha avuto infortuni gravi, quindi è integro. Chiellini? È un leader eccellente, ma in futuro non lo vedo come allenatore. Anche io non prendo in considerazione l’ipotesi di allenare: non è qualcosa che mi provoca emozioni»