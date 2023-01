Marchisio: «Nuova Calciopoli? Sono cose delicate e serve tempo per capire»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a 90° minuto del momento dei bianconeri

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a 90° minuto del momento dei bianconeri. Le sue dichiarazioni:

NUOVA CALCIOPOLI – «Mi auguro di no per il popolo juventino e per quello che si è già passato in quella situazione. Non è semplice, bisogna aspettare perché queste sono cose delicate e ci vuole del tempo per capire cosa succederà fino all’ultimo. Ovvio che oggi c’è tanta tristezza nel rivivere questa situazione. Dobbiamo capire che questo sistema è stato usato da tante società, bisogna risolvere questo problema una volta per tutte e per tutti quanti».

