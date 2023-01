Maresca: «Supercoppa Italiana? È stata una serata importante per la mia carriera»

Fabio Maresca, arbitro che ha diretto la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, ha parlato delle sue sensazioni alla finale

Fabio Maresca, arbitro che ha diretto la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, ha parlato a Radio Rai 1.

PAROLE – «È stata una serata importante per la mia carriera. A carattere generale, un evento come questo, che assegna un trofeo, dove si rappresenta tutto il gruppo arbitrale, non può che essere un orgoglio».