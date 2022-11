Abdelhamid Sabiri, giocatore del Marocco, ha contribuito alla vittoria della sua nazionale contro il Belgio segnando la rete dell’1-0

Abdelhamid Sabiri, giocatore del Marocco, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

PAROLE – «Sono felicissimo per il gol e per i tifosi che sono qui. Sono felice per la mia famiglia. Dobbiamo andare avanti così, giocando in questo modo e rendendo orgoglioso il nostro pubblico».