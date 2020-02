Marotta: «A Lautaro interessa solamente l’Inter»

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha parlato del futuro del bomber argentino Lautaro Martinez

Beppe Marotta ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: «Sta crescendo, è un ragazzo molto giovane. A lui interessa soprattutto indossare questa gloriosa maglia e crescere dal punto di vista professionale».

«L’Inter non deve avere nulla da invidiare agli altri. Come dico sempre, i giocatori vanno via quando loro stessi indicano la strada», ha concluso l’amministratore delegato dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.