Marotta carica: «Dobbiamo sempre alzare l’asticella. Sul mercato di gennaio…»

Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti al termine dell’Assemblea dei soci dell’Inter. Le sue parole

Beppe Marotta ha parlato al termine dell’Assemblea dei soci dell’Inter, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole.

«Nello sport non bisogna mai porre limiti, dobbiamo sempre alzare l’asticella. Ci tengo a sottolineare che il modello di inizio stagione era quello di porre le basi per arrivare gradualmente alla vittoria. Significa comporre una squadra con una vision comune: senso del lavoro, coraggio, sacrificio. Siamo andati a cercare tutti questi valori in Conte. Il percorso fatto finora ci soddisfa. Come è giusto che sia l’allenatore non si accontenta mai e si preoccupa se ci sono difficoltà. Questo lo è perché sono venuti meno alcuni giocatori e di conseguenza l’allenatore è in difficoltà. Condividiamo, tutte le componenti, questo momento di emergenza e sappiamo che possiamo crescere ancora. Guardiamo al mercato di gennaio con grande ottimismo. Dobbiamo rispettare gli equlibri economico-finanziari, ma siamo pronti a cogliere le opportunità per puntellare ancora la squadra che è già in grado di rispecchiare i nostri obiettivi»