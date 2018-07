Marotta dopo l’incontro con Leonardo ha confermato che la trattativa per portare Higuain al Milan non è ancora conclusa

In queste ore non si parla d’altro che della fitta trama di trattative che vedono protagoniste Milan e Juventus. I bianconeri hanno ormai praticamente raggiunto l’accordo per riportare Leonardo Bonucci a Torino mentre i rossoneri non hanno ancora trovato la soluzione affinché Mattia Caldara e Gonzalo Higuain facciano il percorso inverso. Ieri l’agente e fratello dell’argentino, Nicolas Higuain, ha incontrato il direttore tecnico del Milan Leonardo e la sensazione era che il passaggio dell’attaccante fosse cosa fatta. Le cose però non sono propriamente così, come ha confermato il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, intercettato da Sportmediaset appena fuori gli uffici del club campione d’Italia a Milano: «Tutto fatto per Higuain? Mica tanto…»

Leonardo infatti oggi non solo ha incontrato la dirigenza bianconera ma anche l’agente di Caldara, Beppe Riso, per definire il contratto del giocatore. Nello stesso tempo la Juventus ha avuto un secondo colloquio con il fratello del bomber argentino. A Casa Milan era presente anche il procuratore di Carlos Bacca. Il colombiano avrebbe tutta l’intenzione di ritornare al Villarreal.