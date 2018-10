Inizia una nuova vita per Beppe Marotta. L’amministratore delegato lascerà la Juventus: possibile futuro al Milan o all’Inter. Attenzione al Napoli e alla Roma

Beppe Marotta oggi sarà a Milano per il consiglio di Lega e probabil­ mente questa sarà l’ultima vol­ ta, domani invece sarà allo Stadium per la sfida tra Juventus e Young Boys. Poi nei prossimi giorni l’incontro con il presidente per chiudere definitivamente il rapporto. L’ad e dg bianconero ha un mandato senza scadenza e riceverà una buonuscita per chiudere il rapporto. Poi inizierà a pensare al futuro. Il dirigente perderà la carica di consigliere federale ma è pronto a voltare pagina.

«Smentisco categoricamente un futuro in federcalcio. Non escludo però che vorrei accasarmi in un grande club, ho lavorato per 40 anni come dirigente di una squadra e vorrei continuare il mio percorso. È la prima volta che mi fermo, potrò approfittare di questi mesi per riposarmi e ripresentarmi ai nastri di partenza per la prossima stagione. Il 1 giugno spero di essere in un grande club» ha detto. Milan, Inter, Napoli e Roma hanno già iniziato la corte. E’ ancora presto per sbilanciarsi ma i grandi club faranno carte false per accaparrarsi il manager ex Sampdoria e Juventus.