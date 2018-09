Marotta manager dell’anno: «Un riconoscimento per la Juve»

L’a.d. Beppe Marotta: «Ronaldo acquisto straordinario. Spero di tornare a Madrid a fine stagione per la finale. Non abbiamo paura del tour de force»

Non solo campioni in campo per la Juventus, ma anche fuori. Beppe Marotta è stato infatti nominato miglior manager d’Europa, superando la concorrenza degli avversari del Real Madrid e del City. Queste alcune dichiarazioni rilasciate dal dirigente bianconero dopo la vittoria: «Subito dopo la mia premiazione, c’è stata quella del Wanda Metropolitano, sede della prossima finale di Champions. Sarebbe bello poter tornare a Madrid per disputare la finale. È stata una gran serata, questo premio va a tutta la “squadra invisibile” che mi aiuta nei lavori. Un riconoscimento per me, ma anche per l’intera Juventus».

Inevitabile un commento sull’affare Cristiano Ronaldo: «Un acquisto straordinario. Grande merito va ascritto al presidente e a tutti noi collaboratori, soprattutto Paratici e Nedved. La Juventus nella gestione Agnelli ha dimostrato di essere all’altezza della tradizione che la storia le ha imposto. Questo arrivo porta con sé un valore aggiunto. Parliamo di un campione, di un’icona che potrà dare la spinta e la motivazione in più per arrivare al nostro sogno, quello di alzare un trofeo prestigioso. Spesso nella vita i sogni diventano realtà, spero che quest’anno sia così anche per noi. Spero di tornare a Madrid a fine stagione».

Marotta ha riservato un ultimo commento al de force che attende i bianconeri: «Sarà una settimana dura, con Bologna, Napoli e Young Boys. Siamo abituati a questo tour de force, e per questo abbiamo allestito una squadra numericamente e qualitativamente forte. Non siamo spaventati».