Marsch (ct Canada) allo scoperto: «David mi ha detto questo sul suo futuro. Sono contento invece che il Milan stia dando fiducia a…». Le sue rivelazioni

Marsch, ct del Canada, è uscito allo scoperto così su David della Juventus e Nkunku del Milan. Le sue dichiarazioni

Jesse Marsch, attuale commissario tecnico della nazionale canadese, conosce bene Jonathan David. Lo ha seguito nella sua crescita e ora, dopo un periodo difficile per l’attaccante alla Juventus, esprime tutta la sua fiducia nel suo potenziale, forte anche del gol ritrovato contro il Sassuolo. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Marsch parla del rapporto tra David e l’ambiente bianconero, della concorrenza con Openda, del lavoro di Spalletti e del possibile incrocio mondiale con l’Italia.

IL GOL LIBERATORIO DI DAVID «Conosco bene Jonathan e non ero preoccupato dopo il rigore sbagliato contro il Lecce e le tante polemiche: capita a tutti. Lo avevo visto dal vivo a Pisa e ci sentiamo spesso: ero sicuro che il gol sarebbe arrivato presto. Non mi ha stupito nemmeno il bellissimo abbraccio dei compagni e di Spalletti dopo la sua rete dell’altra sera. Perché la Juventus è una grande squadra e questi sono gli atteggiamenti da big. David è felice alla Juventus e anche nei momenti più duri mi ha sempre detto di volere restare a Torino».

LE ASPETTATIVE FUTURE «Adesso Jonathan non si fermerà più e segnerà parecchio. Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. L’ho detto e lo ribadisco. Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland e al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti. Dopo Erling, che è un mostro, è David il miglior bomber con cui ho lavorato. Ha sempre segnato e si ripeterà anche in un torneo con meno spazi come la Serie A. Nkunku è meno goleador, però ha tanta qualità e sono contento che il Milan gli stia dando fiducia».

IL LAVORO DI SPALLETTI «Spalletti è un top allenatore e la prossima volta che verrò in Italia spero di andare alla Continassa a vedere un allenamento dei bianconeri. La concorrenza è uno stimolo ed è normale nelle grandi squadre. Spalletti sta valorizzando David e tutta la Juventus».

L’ITALIA E IL MONDIALE «Ho casa in Toscana e un debole per il vostro calcio, il mio giocatore preferito era Albertini. Mi auguro di ritrovarvi negli Stati Uniti e spero davvero di vedere anche Gnonto, che ho allenato al Leeds».

