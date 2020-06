Marsiglia, provvedimenti soft della UEFA dopo violazioni FFP

L’Olympique Marsiglia ha violato il settlement agreement, ma la UEFA ha optato per una sanzione contenuta: ecco la decisione

La violazione degli accordi formulati con il settlement agreement da parte dell’Olympique Marsiglia non ha avuto conseguenze eccessive per la società francese.

La UEFA si è limitata a sanzionare il club con una multa da 3 milioni di euro e con la trattenuta del 15% dei profitti legati alla partecipazione alle competizioni europee per le prossime due stagioni. L’OM, inoltre, potrà inserire in lista UEFA 23 giocatori anziché 25 per i prossimi 3 anni. Scongiurata l’esclusione dalla prossima edizione della Champions League.