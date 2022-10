Marsiglia-Sporting: Tudor conta su Sanchez

Marsiglia Sporting, prova della verità in Champions per Igor Tudor, che punta tutto sui gol di Alexis Sanchez

Tudor è già alla prova della verità in Champions League. Fischio d’inizio alle ore 18,45 per

Marsiglia-Sporting Lisbona e un solo risultato obbligato per i francesi: vincere. La

classifica è impietosa: zero punti i padroni di casa, sei i lusitani. E quel che più deve

preoccupare il mister croato, è che nelle due precedenti gare in Europa la sua squadra non

ha ancora segnato un gol contro Tottenham e Eintracht Francoforte.



Per risolvere i problemi offensivi, Igor Tudor ripresenterà titolare Alexis Sanchez, tenuto a

riposo nell’ultimo turno di Ligue 1 senza pagare dazio, vista la netta affermazione del

Marsiglia. L’esperienza del cileno può essere fondamentale, in Champions League ha

giocato 65 partite. E se è vero che negli occhi di molti c’è l’ingenuità dell’espulsione a

Liverpool nella scorsa edizione, va detto che nel girone la sua rete in Sheriff-Inter denota

che anche nelle stagioni complicate la stoffa del campione riesce a mettersi in evidenza.

Nel 3-4-2-1 Tudor schiererà verosimilmente anche Matteo Guendouzi alle spalle di

Sanchez. E il mister nella conferenza della vigilia se n’è dichiarato molto soddisfatto:

«Matteo, è bello averlo perché può ricoprire diverse posizioni», precisando che il lavoro

da fare con lui è trovargli la giusta collocazione per unire capacità offensiva ed equilibrio

tattico.