L’Inter vuole Anthony Martial. L’esterno d’attacco del Manchester United può andare via a costo zero

L’Inter tenta un nuovo colpo a parametro zero. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Anthony Martial, esterno d’attacco classe 1995 del Manchester United di José Mourinho. Il giocatore continua a rifiutare le proposte di rinnovo a causa del rapporto conflittuale con il proprio allenatore e Mou, involontariamente, potrebbe servire un assist alla sua ex squadra. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, potrebbe tentare il colpo a costo zero.

Martial è vicino al trasferimento all’Atletico Madrid ma piace anche alla Juventus. L’Inter c’è e sta continuando a spingere con il suo entourage. Il club nerazzurro sogna un altro colpo importante a parametro zero dopo gli arrivi dei vari de Vrij e Asamoah. Contatti già avviati fra Piero Ausilio, ds interista, e l’entourage dell’esterno d’attacco francese in rotta con Mourinho. I nerazzurri potrebbero fare uno sgarbo al loro ex allenatore, strappando Martial a costo zero al Manchester United. Come detto, il club inglese continua a offrirgli il rinnovo per non perderlo a zero ma il giocatore continua a rifiutare. In pole per il suo ingaggio c’è l’Atletico Madrid ma attenzione alle italiane, in particolare all’Inter.