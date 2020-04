Martin Jol: «Eriksen è l’uomo giusto per ogni tipo di calcio»

Martin Jol, tecnico che ha fatto debuttare Christian Eriksen, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Christian era il miglior talento dell’intera accademia dell’Ajax. Ora si comprano giocatori già formati: se vuoi essere competitivo in Europa devi prendere calciatori con esperienza. A 17 anni era un giocatore già molto versatile: aveva grandissima fiducia in sé, poteva giocare con il destro che è il suo piede ma era bravo anche con il sinistro».

SERIE A – «La Serie A non è facile per nessuno. Penso a Bergkamp, una leggenda del calcio olandese. È stato grande all’Ajax e all’Arsenal, ma non all’Inter. Di Christian mi fido: è l’uomo giusto per ogni tipo di calcio».