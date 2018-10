L’ultima boutade della FIGC: Martina Colombari al calcio femminile

FIGC: in vista delle prossime elezioni circola anche il nome dell’ex Miss Italia, moglie del vice-commissario Costacurta, Martina Colombari per la presidenza della divisione femminile

Una notizia da prendere con tutte le dovute cautele che sarebbe assolutamente provvisoria, seppure proveniente da fonte piuttosto accreditata: il Corriere della Sera. In vista delle prossime elezioni della FIGC previste per il prossimo 9 ottobre presso Museo del Violino di Cremona spunterebbe un altro nome nuovo, stavolta riguardante però la divisione calcio femminile: quello dell’ex Miss Italia Martina Colombari. Proprio lei, moglie dell’attuale vice-commissario della Federazione ed ex difensore del Milan Billy Costacurta, sarebbe uno dei candidati forti per il rilancio del pallone in salsa rosa nel nostro Paese. La 43enne Colombari, già showgirl, modella, attrice e presentatrice, arcinota tifosa juventina, non sarebbe però l’unico nome che circola per la carica di presidente della divisione calcistica femminile in Italia.

Negli ambienti si sussurrerebbe, per esempio, pure il nome dell’ex sindaco di Roma e dirigente del PD – pure lui tra l’altro tifoso bianconero – Walter Veltroni, attualmente impegnato nella carriera di giornalista… Di certo non una scelta di primissimo piano per un movimento in fase di rilancio come quello del pallone femminile su cui, solo negli ultimi tempi e con nettissimo ritardo rispetto ad altre nazioni, finalmente qualcuno ha timidamente deciso di investire anche a livello di club.