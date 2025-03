Martinez, un gol (quasi due), e tantissime giocate decisive: la vittoria di Bergamo passa per il capitano dell’Inter – le pagelle

Inter, le pagelle di Lautaro Martinez: il capitano decisivo ancora una volta nella vittoria contro l’Atalanta che lancia i nerazzurri al primo posto

Un gol, uno annullato, un velo che pesa come un assist e un assist che non è tale solo per un errore di Frattesi: Lautaro Martinez si prende l’Inter sulle spalle nel trionfo contro l’Atalanta e le porta in dote i tre punti che permettono ai nerazzurri di arrivare alla sosta con il primo break della corsa Scudetto: i distacchi non sono dei più grossi – Napoli 3, Atalanta 6 – ma è il primo vero vantaggio che la squadra di Inzaghi riesce a prendersi. Di seguito le pagelle del capitano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Si tocca la coscia e pensi: non è serata. E invece: manda in porta Thuram, spacca sul raddoppio e regala a Frattesi un pallone d’oro».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Con la marcatura uomo contro uomo fa il solito lavoro di sacrificio e sponde. Poi fa il capitano, si carica la squadra sulle spalle e segna il gol dell’altro punto e mezzo. E in totale fa tre».

TUTTOSPORT 7 – «Segna il gol dell’apoteosi, ciliegina su una partita da leader vero».