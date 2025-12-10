Marusic Milan, l’esterno della Lazio nel mirino dei rossoneri! Le ultimissime notizie

Marusic Milan, l’esterno della Lazio è finito nel mirino del club rossonero! Le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan valuta occasioni di mercato a basso costo e tra i nomi proposti alla dirigenza spunta Adam Marusic, esterno montenegrino della Lazio. Il contratto del giocatore scade a giugno e lo scenario di un arrivo a parametro zero rende l’operazione particolarmente interessante.

Maurizio Sarri spinge per il rinnovo, ma le parti restano lontane e lo stallo ha aperto la porta a ipotesi alternative: Marusic è stato offerto sia al Milan che alla Juventus, entrambe alla ricerca di un profilo esperto e duttile da inserire in rosa.

Per i rossoneri si tratterebbe di un investimento contenuto, in linea con la volontà di avere giocatori affidabili e versatili capaci di coprire più ruoli. Con la sua esperienza in Serie A, Marusic rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la fascia già a gennaio o in vista della prossima stagione.

