Mastantuono Real Madrid, momento difficile per il giovane talento argentino: la pubalgia lo tormenta, tutti gli aggiornamenti

Mastantuono Real Madrid, il talento alle prese con la pubalgia: il giovane argentino vive un momento complicato

Franco Mastantuono, il talentuoso centrocampista del Real Madrid, sta affrontando un momento difficile a causa di una pubalgia, una lesione che lo ha tenuto lontano dal campo fin dalla partita contro il Liverpool e che ora lo costringe a un recupero giorno per giorno. La pubalgia, come testimoniato anche da giocatori come Lamine Yamal e Nico Williams, non è un problema comune e richiede tempi e attenzioni particolari. Ne ha scritto il quotidiano AS.



La pubalgia: un problema complesso, ma il club è fiducioso

«Con questa lesione, non si riesce ad essere se stessi. Sto facendo esercizi per rafforzare. Spero di continuare a crescere come giocatore. È una lesione molto difficile, chi l’ha subita lo sa», ha dichiarato Nico Williams, e Mastantuono lo sta sperimentando sulla sua pelle. Attualmente, il giovane argentino non calpesta il campo, ma si spera che possa farlo durante la sosta. Il piano è semplice: procedere gradualmente. Il club non si azzarda a dare un termine preciso per il recupero, perché la complessità della pubalgia dipende molto dalle sensazioni quotidiane del giocatore. La preoccupazione è, tuttavia, pari a zero.



L’impatto immediato di Mastantuono e la fiducia di Xabi Alonso

Nonostante l’infortunio, l’impatto di Mastantuono al Real Madrid è stato notevole. Fin dal primo minuto ha stretto un forte legame con Xabi Alonso, grazie alla sua capacità tecnica e all’intensità che lo contraddistingue. Xabi Alonso lo ha elogiato pubblicamente: «Ha molta qualità, ma mi piace molto quanto sia competitivo. Poi bisogna metterlo in ordine, ma quel gene competitivo è fondamentale». Questa relazione profonda e la comprensione calcistica reciproca sono alla base della fiducia riposta nel ragazzo di 18 anni, che ha collezionato 9 presenze da titolare in 12 partite e 689 minuti giocati, facendone il decimo giocatore più utilizzato. Le statistiche (solo un gol e un assist) non preoccupano né il giocatore né il club, che le considerano parte di un processo di sviluppo naturale.



Un piano fisico mirato: l’esempio di Vinicius e Rodrygo

Il Real Madrid traccia comparazioni con acquisti simili, come Vinicius, Rodrygo, Valverde o Endrick, che, pur arrivati alla stessa età, hanno seguito (o stanno seguendo) un processo di adattamento più lento. Questo rafforza la convinzione del club che il piano ideato per Mastantuono sia vincente, un piano che si concentra sul potenziamento fisico del giocatore. Mastantuono, già all’età di 16 anni, aveva intrapreso un percorso specifico, in accordo con il River Plate, che lo ha portato a guadagnare 10 chili di massa muscolare, senza perdere agilità. Un lavoro meticoloso che lo ha preparato ad affrontare il calcio europeo.

