Materazzi: «L’Inter può giocarsela con il Barcellona. Juve-United? Tifo per Mou»

Marco Materazzi ha fatto il punto tra Inter, Juventus e Mourinho. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore

Marco Materazzi ha analizzato l’avvio a rilento dell’Inter. Il campione del Mondo con l’Italia, ex difensore nerazzurro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’avvio in campionato dei nerazzurri ma anche della sfida di Champions contro Barcellona, Psv e Tottenham: «A questa Inter serve un pizzico della nostra sana follia. Credo che Spalletti nei primi 12-13 abbia giocatori all’altezza del Barcellona. Ricordo il 2010, in semifinale buttammo fuori il Barcellona dei marziani, un’altra cosa rispetto a quello di oggi. All’andata andammo sotto 1-0 a San Siro, ma quel gruppo era disposto a tutto per vincere e lo dimostrò. Ci vuole grande coscienza dei propri mezzi, in partite simili. E un pizzico di follia, appunto. Nel singolo match l’Inter può giocarsela».

Materazzi ha elogiato Radja Nainggolan e ha parlato di tattica: «Nainggolan è un giocatore trascinante, uno che sa trasmettere qualcosa alla squadra. Quando arrivi a 30 anni con quel tipo di carriera, cos’hai da nascondere? Non ne ha 20, non è uno che devi scoprire. Spalletti, che lo aveva già allenato, lo ha voluto di nuovo con lui e io prego per l’Inter che stia sempre bene. Difesa a 3 o a 4? Skriniar deve giocare, mi ricorda Samuel. Io invece mi rivedo in de Vrij e anch’io, come lui in teoria, mi trovavo meglio nella difesa a 3». Chiosa sullo scontro tra Juve e Mourinho: «Sette-otto anni fa dissi: la Juve è 10 anni avanti a tutti. Non mi sbagliavo. Hanno due squadre, se in panchina vanno Dybala, Douglas Costa e il mio difensore preferito, Barzagli, qualcosa vorrà pur dire: non ci sono squadre così in Europa. Cosa manca all’Inter Sono passati 8 anni, ne mancano altri 2 e ci saremo. Manca una vittoria che dia sicurezze e 2-3 acquisti top. Scontro tra la Juve e lo United? Tifo per Mourinho».