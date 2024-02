Materazzi «Roma-Inter? Per i nerazzurri non sarà una passeggiata»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra Roma e Inter

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra Roma e nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Per la Roma è il primo test vero, per l’Inter di sicuro non sarà una passeggiata. Facciamo così: spero che la Roma le vinca tutte dalla prossima settimana in poi. De Rossi? Credo che a Trigoria non ci sia uomo più felice di lui, in questi giorni. E io sono felice per lui, almeno quanto mi dispiace per José Mourinho che sia finita com’è finita. Allenare la Roma era il suo grande sogno: adesso non più».