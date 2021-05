Matthaus: «Superlega? Il calcio non è solo denaro. Conte come Trapattoni»

Matthaus: «Sono contento che l’Inter abbia fermato la Juventus». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro

Lothar Matthaus, ex centrocampista dell’Inter, è stato intervistato dal La Stampa.

SCUDETTO INTER – «Conte è bravo a entrare in sintonia con i giocatori, proprio come Trapattoni. Sono contento che sia stata l’Inter a interrompere il ciclo vincente di nove anni della Juventus».

JUVENTUS – «La Juventus ha vinto nove campionati di fila, come tra poco farà il Bayern, è arrivata due volte in finale di Champions League negli ultimi anni. In questa stagione ai bianconeri è andata male perché la scelta di Pirlo non ha funzionato come il club avrebbe voluto. È stato un grande calciatore, ma non ha ancora l’esperienza per essere un grande allenatore».

SUPERLEGA – «Il calcio non è solo denaro. È passione, sentimento, emozione. Non può essere ridotto al business. Non si può fare a meno dei campionati nazionali. Se per con tinuare ad avere questo bisogna avere meno soldi, va bene avere meno soldi. Il calcio può cambiare, non deve restare fermo».