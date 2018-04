Icardi, il rinnovo, gli errori: tornare al gol per il perdono e il futuro con l’Inter

Mauro Icardi deve farsi perdonare gli erroracci in Milan-Inter: il centravanti vuole tornare a segnare per prendersi l’accesso in Champions League

Molti tifosi dell’Inter sono ancora con la testa all’ultimo secondo del derby di Milano. La palla danza nell’area piccola, Mauro Icardi ci arriva in scivolata, è a mezzo metro dalla porta vuota, tocca il pallone ma lo manda incredibilmente fuori. L’errore fa il paio con il tiro lisciato a inizio ripresa, sempre a porta vuota e sempre sullo zero a zero, con Donnarumma battuto. Probabilmente non succederà mai più nella storia del calcio: una partita con due errori del genere di Icardi è statisticamente poco probabile. Per questo, il centravanti dell’Inter vuole farsi perdonare già oggi nella sfida contro il Torino. Vuole farlo per riprendersi l’affetto dei tifosi, ancora allibiti di fronte ai due sbagli col Milan, e anche per spingere i nerazzurri almeno al quarto posto. La Champions League sarebbe un viatico importante per la permanenza di Icardi in nerazzurro (e anche per Strootman, ma è un’altra storia).

Tra rinnovo e gol sbagliati: Icardi che farà?

Non sembra esserci la volontà di andar via da parte dell’argentino, ma, di certo, giocare la Champions League con la maglia dell’Inter sarebbe davvero decisivo per poter far restare a San Siro l’ex doriano. In questi giorni si fa un gran parlare del rinnovo di contratto, con tanto di cambiamenti importanti per la clausola di rescissione. Con l’Europa che conta in tasca, Icardi potrebbe sottostare al volere dell’Inter su alcune questioni contrattuali, come per esempio la succitata clausola. Senza la Champions, allora le sirene provenienti dalle grandi d’Europa potrebbero farsi un po’ più assordanti. Bene ripeterlo: Icardi non vuole andare via, ma nel calciomercato mai dire mai. La Champions League passa dai suoi gol, perciò Torino-Inter di oggi può risultare subito decisiva, perché l’Inter deve tornare a vincere e segnare dopo le occasioni sfumate nel derby.