Massimo Mauro: «Napoli-Juve, vincerà chi gioca meglio»

Ha giocato prima nella Juventus e poi nel Napoli, vincendo scudetti con entrambi. Oggi Massimo Mauro è opinionista per Mediaset e affida al Corriere della Sera il suo pensiero sul big-match in programma oggi al Maradona.

NAPOLI-JUVE – «Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Un euro su Napoli-Juventus? Punto sulla squadra di Spalletti».

RIMONTA JUVE – «Ho giocato a calcio e non posso credere che si possa vincere sempre grazie a un colpo di fortuna. Certo, nelle ultime gare la Juve ha ripreso consistenza, è una squadra più quadrata rispetto al passato. Ma non penso possa ambire ad arrivare prima. Il Napoli per quattro mesi si è espresso in maniera magnifica, sa palleggiare, sa verticalizzare. Ha in rosa ragazzi giovani e di talento. Meriterebbe lo scudetto: esprime bel calcio con un tetto ingaggi inferiore alle altre. Ha sposato la filosofia che lo scorso anno ha portato il Milan a laurearsi campione d’Italia. Se la Juventus, anche alla luce delle ultime vicende societarie, decidesse di dare una svolta in questo senso, potrebbe tornare ad alti livelli. Tutto il calcio italiano dovrebbe darsi una regolata: non è possibile che in questo mondo si continui a parlare di milioni di euro come se fossero centinaia di euro».