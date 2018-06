Mbappé nell’azione che ha portato all’1 a 0 della Francia contro l’Argentina ha raggiunto i 38 km/h. E’ stato più veloce di Bolt

In molti si attendevano il riscatto di Lionel Messi contro la Francia ma il vero protagonista del match è stato senza ombra di dubbio Kylian Mbappé. La sua velocità è stata fondamentale per la vittoria della Nazionale d’Oltralpe contro l’Argentina. La rapidità del francese è stata tale che persino l’uomo più veloce del mondo non sarebbe riuscito a raggiungerlo. E’ stato calcolato che Mbappé nell’azione che ha portato al rigore per la Francia, che ha poi permesso ai Galletti di portarsi sull’1 a 0, abbia corso a 38 km/h, una media superiore a quella raggiunta da Usain Bolt quando stabilì il primato mondiale sui 100 metri nel 2009. Non solo, il francese ha ottenuto un altro record in questa partita. L’attaccante del Paris Saint Germain è il secondo giocatore più giovane ad aver segnato una doppietta in un Mondiale all’età di 19 anni e 192 giorni. Il record spetta alla leggenda del calcio Pelè, che a 17 anni segnò una tripletta contro la Francia nella semifinale della Coppa del Mondo nel 1958.