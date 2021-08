Mbappé vuole il Real Madrid: chiesto un incontro al PSG

Kylian Mbappé prende il suo futuro in mano: l’attaccante francese vuole il Real Madrid. Chiesto un incontro al Paris Saint Germain

Sembra essere una giornata molto importante in sede di mercato per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappé: il francese ha ormai svelato la sua volontà di raggiungere Karim Benzema al Real Madrid.

Secondo quanto riportao in Spagna da LaSexta, Mbappé avrebbe richiesto in serata un incontro col PSG per risolvere subito la situazione. Si aprirebbe il domino degli attaccanti, con Ronaldo che potrebbe diventare compagno di Messi e Neymar al PSG per un tridente più che galattico.