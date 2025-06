Mbappé ottimista: «Credo nel Pallone d'Oro. Vicende extracampo? Penso a questa cosa dopo quello che è successo» - Calcio News 24

Mbappé su quello che sarà il prossimo Pallone d’Oro e sulle sue chance considerando la situazione

Kylian Mbappé ha le idee chiare: il Pallone d’Oro è un premio che va ben oltre le sue prestazioni in campo. In una recente intervista concessa a RMC Sport, l’attaccante francese ha espresso una certa disillusione nei confronti del processo di assegnazione del trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio, lasciando intendere che non basti solo segnare gol o offrire prestazioni eccellenti per aggiudicarselo.

«Se sono un candidato al Pallone d’Oro? Ho la mia opinione, ma conta poco», ha affermato Mbappé, lasciando trasparire una certa amarezza o, forse, una lucida consapevolezza della natura soggettiva del riconoscimento. Il numero 7 della Nazionale francese ha poi proseguito spiegando la sua visione dei premi individuali: «L’unico trofeo individuale su cui posso realmente avere un’influenza è la Scarpa d’Oro. Quello sì che dipende dai miei piedi, dai miei gol. Il Pallone d’Oro invece no, non è qualcosa su cui ho potere».

Parole che suonano quasi come una presa di distanza dal meccanismo di votazione che ogni anno premia il miglior giocatore del mondo, ma che spesso genera polemiche proprio per la sua componente soggettiva e per i fattori extra-campo che possono incidere nella scelta.

Mbappé ha chiuso la stagione con un altro traguardo importante: la conquista della Scarpa d’Oro, premio assegnato al miglior marcatore d’Europa. Nonostante ciò, il suo nome non figura tra i favoriti per il Pallone d’Oro 2025. Le attenzioni, al momento, sembrano rivolte verso altri protagonisti della stagione internazionale.

Il fuoriclasse francese, tuttavia, sembra ormai più concentrato sui risultati concreti e sulle prestazioni sul campo, piuttosto che su riconoscimenti individuali influenzati da logiche esterne. Una maturità che, forse, racconta più di mille premi la grandezza del giocatore.