Mbappè non si allena per un taglio al sopracciglio: la FOTO fa il giro del web, bufera sul VAR dopo la sfida col Girona

Mbappè non si è allenato a causa di un taglio al sopracciglio: la FOTO ha fatto il giro del web, caos VAR dopo il Girona

A soli tre giorni dalla supersfida europea tra Bayern Monaco e Real Madrid, scatta l’allarme nell’ambiente madridista per le condizioni fisiche della sua stella principale. Kylian Mbappé non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un infortunio rimediato negli istanti finali del match di campionato contro il Girona. Il fuoriclasse francese ha infatti riportato un vistoso taglio all’altezza del sopracciglio sinistro, che ha richiesto immediate cure mediche per arrestare la copiosa fuoriuscita di sangue. Questa forzata assenza nella seduta di preparazione accende i riflettori non solo sulla sua reale disponibilità per l’imminente impegno continentale, ma anche su un caldissimo e acceso dibattito arbitrale.

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Il contatto in area con Vitor Reis e le mancate sanzioni

L’infortunio dell’ex attaccante del PSG è scaturito da una dinamica di gioco molto controversa all’interno dell’area di rigore. Durante un acceso contrasto, l’attaccante ha subito una netta sbracciata sul volto da parte del difensore avversario Vitor Reis. Nonostante la caduta a terra del francese e l’evidente danno fisico sul volto, l’arbitro Alberola Rojas ha deciso di far proseguire il gioco, scegliendo di non concedere il calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Un episodio che ha scatenato la rabbia dell’intero ambiente spagnolo, deluso e frustrato per la mancata tutela del proprio fuoriclasse in un momento così delicato della partita.

La furia di Arbeloa: le pesanti dichiarazioni contro arbitro e VAR

I Blancos hanno protestato vivacemente per la gestione della gara. A guidare la durissima polemica madridista dopo il fischio finale è stato Arbeloa, che non ha usato mezzi termini per condannare la svista del direttore di gara. Intervenuto davanti ai microfoni, ha sentenziato senza mezze misure: “Questo è rigore qui e anche sulla Luna“.

L’allenatore del Real Madrid ha poi rincarato la dose, puntando il dito direttamente contro la controversa gestione della tecnologia in campo e la totale mancanza di uniformità di giudizio. Sfogando la propria profonda amarezza, ha concluso: “Quando interviene? Lo fa quando va tutto bene e quando non è così resta in silenzio. La mia opinione a riguardo la conoscete. È un’azione molto chiara: Kylian è stato sanzionato per un fallo meno grave di questo. Abbiamo avuto molto da ridire con gli arbitri: con questo, a Maiorca… Solite cose“. Il clima in vista della trasferta tedesca resta dunque infuocato, diviso tra l’ansia per il recupero di Mbappé e le velenose scorie arbitrali.