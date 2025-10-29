Mbappé vince la Scarpa d'Oro per la stagione 2024-2025. Ecco la situazione attuale del fuoriclasse del Real - Calcio News 24

Mbappé vince la Scarpa d’Oro per la stagione 2024-25. Quando ci sarà la premiazione? Il punto

Kylian Mbappé ha conquistato la prestigiosa Scarpa d’Oro per la stagione 2024‑25, affermandosi come miglior marcatore dei campionati europei in base al sistema di punteggio ponderato. Nella sua prima stagione al Real Madrid, Mbappé ha segnato 31 gol in campionato, suficienti a garantirgli sia il titolo di capocannoniere della Liga che il riconoscimento della Scarpa d’Oro.

Il traguardo rappresenta un passo significativo nella carriera dell’attaccante francese: non si era mai aggiudicato questo premio prima d’ora. Il meccanismo della Scarpa d’Oro premia le reti realizzate nei cinque maggiori campionati europei con un coefficiente moltiplicatore pari a 2, e nella stagione in questione, grazie al campionato spagnolo, Mbappé ha potuto sfruttare al meglio questa regola per superare avversari agguerriti. Tra gli inseguitori si sono distinti Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona (39 gol) e Mohamed Salah del Liverpool (29 gol), ma entrambi sono stati penalizzati dal coefficiente applicato ai rispettivi campionati.

Il Real Madrid, per la stagione di esordio di Mbappé, ha potuto contare sul suo contributo decisivo nella corsa al titolo di capocannoniere e al conseguimento di questo prestigioso riconoscimento individuale. La vittoria della Scarpa d’Oro evidenzia non solo la prolificità realizzativa dell’attaccante, ma anche la capacità di imporsi fin da subito in un contesto altamente competitivo.

Il risultato raggiunto da Mbappé risulta ancora più significativo se si considera che si è trattato della prima volta in cui è riuscito ad aggiudicarsi il premio. Il fatto che abbia messo a segno 31 reti in un campionato di livello elevato e con un coefficiente massimo ha reso la differenza rispetto agli avversari, che pure avevano numeri interessanti sul piano dei gol totali.

Questo riconoscimento, la Scarpa d’Oro, rappresenta una tappa importante nella carriera dell’attaccante francese: non solo per il premio in sé, ma per la conferma del suo status tra i migliori bomber del panorama europeo. La conquista di questo trofeo sottolinea come Mbappé stia continuando a evolversi, migliorando costantemente le proprie prestazioni e rispondendo alle alte aspettative che lo accompagnano.

In sintesi, la vittoria della Scarpa d’Oro per la stagione 2024‑25 segna un momento chiave per Mbappé: la sua stagione al Real Madrid si chiude con un titolo individuale di assoluto rilievo, confermando il suo valore e proiettandolo verso nuovi traguardi nella sua carriera.

