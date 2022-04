McKennie brucia i tempi di recupero: ecco quando può tornare il centrocampista della Juventus

Weston McKennie potrebbe anticipare i tempi e tornare a disposizione di Allegri prima della fine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista della Juve con le dichiarazioni rilasciate a CBS Sport Golazo.

ANNUNCIO – «L’ipotesi migliore per me in questo momento sarebbe tornare in campo entro la fine di aprile». McKennie è ai box dall’infortunio al metatarso del piede rimediato contro il Villarreal il 22 febbraio.