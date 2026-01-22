McTominay Napoli, De Laurentiis ora alza il muro: iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo! La strategia dei partenopei

A Napoli lo chiamano ormai “l’Intoccabile”. Scott McTominay non è più solo un centrocampista di rottura, ma l’anima pulsante e il trascinatore tecnico della formazione che porta orgogliosamente cucito sul petto lo Scudetto. La dirigenza dei Partenopei ha deciso di blindare il suo gioiello più prezioso, avviando concretamente le manovre per un rinnovo contrattuale che ha il sapore di un legame a vita. L’intesa tra il club azzurro e il centrocampista scozzese è solida: l’obiettivo è estendere l’attuale accordo, in scadenza nel 2028, fino al 2031, riconoscendo un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio per premiare un rendimento divenuto imprescindibile.

I numeri della stagione 2025/26 sono impressionanti e certificano lo status di top player internazionale del classe ’96. Sotto la sapiente guida di Antonio Conte, l’allenatore salentino che ne ha esaltato le doti di incursore box-to-box, l’ex Manchester United viaggia spedito verso la doppia cifra: ai 5 sigilli messi a segno in Serie A si sommano le 4 reti realizzate in Champions League. Un dato statistico rilevante: nessun altro calciatore militante in un club italiano ha fatto meglio nella massima competizione europea quest’anno. Prestazioni di questo calibro hanno inevitabilmente riacceso i riflettori del mercato: dalla Premier League due top club hanno inviato segnali di forte interesse, senza dimenticare le sirene dell’Arabia Saudita, pronta a ricoprirlo di petrodollari.

Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha eretto un muro invalicabile. Per il patron, il numero 8 non ha prezzo e ogni offerta viene rispedita al mittente. A facilitare la trattativa c’è la volontà ferrea del giocatore: McTominay si è detto entusiasta della scelta fatta un anno e mezzo fa e vive una simbiosi perfetta con la città e la tifoseria del “Maradona”. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta limando i dettagli: la firma sarà il tassello decisivo per continuare a difendere il titolo di Campioni d’Italia.

