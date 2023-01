Medel Bologna: «Mihajlovic ci ha insegnato a lottare»

Gary Medel, centrocampista del Bologna, ha parlato di vari argomenti al Corriere dello Sport, compreso Sinisa Mihajlovic

Gary Medel è fermo ai box per una lesione al quadricipite: ne avrà per 2-3 giornate ma ha le idee chiare: restare e portare il Bologna in Europa. Il cileno si è raccontato al Corriere dello Sport, ricordando come Mihajlovic abbia «insegnato a tutti a lottare, era incredibile».

ETA’ – «La gestione cambia negli anni. Ma io anche se ho dolore mi alleno. In questo non sono mai cambiato. Magari ho bisogno di un giorno in più per recuperare e la tecnologia aiuta».

RUOLO – «In difesa sono più tranquillo. A centrocampo devi giocare più veloce, devi guardarti le spalle. Hai sempre un uomo addosso».

MALATTIA MIHAJLOVIC – «L’abbiamo vissuta male. Stavamo tutti male per lui. É stato un periodo brutto».