Il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, afferma che il portoghese è il migliore della storia e che vincerà la Champions in bianconero

Oggi è stata senza ombra di dubbio la giornata di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha ufficialmente presentato il nuovo acquisto conquistando l’attenzione dei media e di tutti gli amanti del calcio. Alla domanda di un giornalista se i bianconeri lo avessero acquistato per vincere la Champions League il portoghese ha risposto in modo evasivo ma secondo il suo procuratore, Jorge Mendes, non ci sono dubbi sul fatto che alzerà la coppa anche a Torino. Non solo, l’ex madridista sarebbe il giocatore più forte del mondo nella storia.

«Quando è stato al Manchester United è stato il migliore della storia dello United, quando è stato al Real Madrid è stato il migliore della storia del Real Madrid. La stessa cosa succederà alla Juventus, io penso che con Cristiano la Juve possa finalmente vincere la Champions League, perché è il migliore della storia», ha dichiarato il procuratore ai microfoni di Sky Sport.