Mendes lavora per portare Milinkovic Savic al Real Madrid, Joao Mario alla Lazio e Modric all’Inter

Jorge Mendes è uno degli operatori di mercato più importanti del panorama internazionale. Il portoghese non solo ha mediato per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ma per questa estate, almeno secondo quanto riporta Sportmediaset, ha in mente altri clamorosi trasferimenti che vedono coinvolte Inter, Lazio e Real Madrid. Mendes infatti starebbe preparando il passaggio di Sergej Milinkovic Savic in Spagna sulla base di 120 milioni di euro, tutto questo nonostante il ds biancoceleste Igli Tare abbia confermato che l’attaccante è sostanzialmente incedibile. Allo stesso tempo l’agente si sta impegnando per portare alla Lazio il centrocampista Joao Mario, fischiato pesantemente dai tifosi durante l’amichevole tra Inter e Lione. La trattativa sarebbe stata impostata sulla base di 35 milioni.

Mendes inoltre potrebbe coronare il sogno dei nerazzurri di rinforzare la linea mediana con Luka Modric. Il centrocampista croato, eletto miglior giocatore del Mondiale 2018, ha il contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2020 e potrebbe arrivare all’Inter per 50 milioni di euro. La trattativa è stata confermata anche dal quotidiano El Mundo Deportivo, che ha parlato di un’offerta “stratosferica” per Modric da parte del club di proprietà di Suning.