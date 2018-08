Inter-Lione, ICC 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Lione, amichevole International Champions Cup 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Giunti agli sgoccioli dell’inizio della nuova stagione di Serie A, così come a quelli della fine del calciomercato, destinato comunque a riservare ancora molte sorprese, l’Inter prosegue la sua avventura nell’International Champions Cup e, questa volta, l’avversario di turno sarà il Lione, al “Via del Mare” di Lecce. Sfumato Vidal e con il sogno Modric nel cassetto, Spalletti avrà qualche problema a centrocampo visto le defezioni di Naingollan e Borja Valero ma, nonostante ciò, è comunque intenzionato a schierare una squadra competitiva per far fronte a un Lione classificatasi al 3° posto in Ligue 1, dopo PSG e Monaco. Reduce dalla sconfitta ai rigori contro il Chelsea, la squadra di Spalletti è a quota un punto in classifica e, dopo i francesi, avrà l’ultimo appuntamento di questa competizione sabato 11 agosto contro l’Atletico Madrid per rialzare la testa. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Inter-Lione: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.05

Inter-Lione: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Lione: probabili formazioni e pre-partita

Qui Inter. Come già anticipato, Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Naingollan e Borja Valero a centrocampo; per questo, in mediana dovrebbe riproporre la coppia Asamoah-Gagliardini. Difesa titolare confermata in toto, con Handanovic in porta e, davanti a lui, la linea composta da D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Dalbert. Nel reparto d’attacco, infine, dietro a Mauro Icardi, agiranno Candreva, Politano e Martinez.

Qui Lione. Molti sono, invece, i dubbi che attanagliano la mente di Genesio, a partire dal portiere, che dovrebbe essere Gorgelin. Davanti a lui, nel probabile 4-4-2, dovrebbero partire titolari Dubois, Marcelo, Morel e Mendy, con Da Silva e Tete pronti a subentrare. Sulle fasce, spazio a Tousart e Depay mentre al centro ci sarà la coppia Ndombele-Aouar. In avanti, spazio a Traoré e Terrier, con Cornet che scalpita

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Candreva, Lautaro, Politano; Icardi. Allenatore: Spalletti

Lione (4-4-2): Gorgelin; Dubois, Marcelo, Morel, Mendy; Tousart, Ndombele, Aouar, Depay; Traoré, Terrier. Allenatore: Genesio

Inter-Lione: i precedenti del match

Quello che andrà in scena allo stadio “Via del Mare” tra Inter e Lione sarà il match numero 7 della storia tra i due club. Il primo di essi risale, addirittura, a più di mezzo secolo fa quando, negli ottavi della Coppa delle Fiere, i nerazzurri annichilirono gli avversari con un netto 7-0 all’andata e un pareggio per 1-1 al ritorno. Il secondo doppio confronto è un ricordo dolce per la squadra milanese, dal momento che si attesta alla stagione 1998, anno della vittoria in Coppa UEFA: in quell’occasione, il Lione, all’andata, sconfisse i nerazzurri per poi perdere al ritorno, a causa di una doppietta di Moriero e il gol finale di Cauet. L’ultimo doppio confronto risale alla Champions League 2002-2003: nei gironi, i francesi riuscirono a imporsi a Milano per 2-1 ma furono fermati sul 3-3 al ritorno. L’ultimo incontro, infine, è della scorsa estate: stessa competizione, stadio diverso, vittoria di misura per l’Inter grazie al gol di Jovetic

Inter-Lione: l’arbitro del match

Sarà il brindisino Marco Di Bello l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Inter e Lione allo stadio “Via del Mare” di Lecce questa sera alle ore 20. Il direttore di gara, classe ’81 e bancario di professione, è arbitro UEFA e FIFA da quest’anno e quella odierna sarà già la sua quarta direzione in stagione, dopo quelle di qualificazione alla Champions League e all’Europa League delle scorse settimane. A coadiuvare il fischietto pugliese saranno Pasquale De Meo ed Emanuele Prenna, con Fabio Maresca nelle vesti di quarto uomo.

Inter-Lione Streaming: dove vederla in tv

Inter-Lione sarà trasmessa a partire dalle ore 20.05 in diretta in chiaro sulle frequenze di TV8 (canale 8 del digitale terrestre, in HD 108) e sulle frequenze satellitari di Sky Sport International Cup (canale 208 dello Sky Box, in HD 247). Non è tutto però, perché la partita sarà disponibile anche in streaming per smart tv, pc, smartphone, consoles e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e sul sito di TV8.