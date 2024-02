Mercato Bologna, spunta una big europea per Calafiori. Ecco chi

Mercato Bologna, tutti vogliono Calafiori. Oltre a Juve e Napoli spunta anche una big europea. Ecco la situazione del difensore

Calafiori sta facendo una stagione straordinaria con il Bologna, e ovviamente le voci di mercato si stanno intensificando sempre di più nei confronti del difensore rossoblu: soprattutto in ottica estiva.

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport ci sono gli interessamenti di Juve, Napoli e Tottenham: squadra fortemente intenzionata a rinforzarsi in difesa. Non resta che aspettare la prossima sessione di calciomercato.