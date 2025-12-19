Mercato Inter, sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo, tutti gli aggiornamenti

Mercato Inter, addio a gennaio per il difensore nerazzurro? Fabrizio Romano non ha dubbi, tutti le ultimissime notizie

Non è soltanto il futuro di Denzel Dumfries, sempre più vicino a un addio estivo, a tenere banco in casa Inter. I riflettori si spostano anche su Stefan De Vrij, il cui destino potrebbe cambiare già nella finestra di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esiste una concreta possibilità che il centrale olandese lasci i nerazzurri. L’ex difensore della Lazio sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Cristian Chivu, spesso superato dal giovane Yann Bisseck, e teme che la scarsa continuità possa compromettere la sua convocazione al prossimo Mondiale.

Alcuni club stranieri hanno già sondato il terreno per il classe ’92, ma l’operazione non appare semplice. Se da un lato De Vrij spinge per ritrovare minutaggio e stabilità altrove, dall’altro l’Inter non sembra intenzionata a privarsi di lui. Lo staff tecnico considera infatti la sua esperienza un valore fondamentale per affrontare i momenti chiave della seconda parte di stagione, rendendo la sua permanenza ancora una possibilità concreta.

MERCATO INTER – «Ribadisco che in estate l’addio di Dumfries dall’Inter è una possibilità più che seria e più che concreta ma potrebbe non essere l’unico olandese a lasciare l’Inter. Posso confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, c’è una possibilità, non una certezza, di una separazione tra l’Inter e de Vrij già a gennaio. De Vrij sta giocando molto poco, ha giocato anche Bisseck centrale, l’olandese ha trovato poco spazio e c’è un Mondiale da giocare. De Vrij vorrebbe andare al Mondiale ed arrivarci nella miglior condizione possibile.

Sono già arrivate diverse chiamate, più da club esteri che da quelli italiani da quanto mi risulta, non c’è stata una chiusura del giocatore ma, ad oggi, non è certo che De Vrij lasci l’Inter a gennaio perché c’è anche il lato club. L’Inter ritiene infatti de Vrij un giocatore ancora importante, Chivu crede che anche l’esperienza del difensore olandese, specialmente nella seconda parte della stagione quando le partite pesano di più, possa rimanere determinante ma De Vrij vuole giocare di più. Occhio a questa situazione da monitorare».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

