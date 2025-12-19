Mercato Inter, per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò: possibile assist in arrivo da Firenze

Mercato Inter, caccia al nuovo esterno: tra i nomi spunta anche Dodô. Possibile occasione in arrivo direttamente da Firenze

L’Inter ha un obiettivo chiaro per il mercato di gennaio: tappare il buco sulla fascia destra. La dirigenza di Viale della Liberazione, con Beppe Marotta e Piero Ausilio al timone, sta passando al setaccio ogni opportunità per consegnare a Cristian Chivu un rinforzo immediato. Il profilo preferito resta Marco Palestra, talento dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Il classe 2005 è considerato il candidato ideale, ma i costi dell’operazione rendono la trattativa tutt’altro che semplice. Ecco perché il club ha già pronte diverse alternative.

Dalla Fiorentina può arrivare un aiuto inatteso

Come riportato da Tuttosport, un’opportunità potrebbe nascere da Firenze: Dodô è in uscita dalla Fiorentina e rappresenta un profilo già formato, pronto a inserirsi subito nei meccanismi nerazzurri. Una soluzione pratica e immediata.

Sul taccuino resta anche Idrissa Touré del Pisa, centrocampista fisico e duttile capace di coprire tutta la fascia. I rapporti eccellenti tra i due club rendono questa pista particolarmente agevole.

Le piste più complicate: Norton-Cuffy e Belghali

Molto più complessi gli altri obiettivi. Brooke Norton-Cuffy del Genoa è un nome gradito, ma la concorrenza di Napoli e Premier League è forte. Inoltre, il fatto che condivida la stessa agenzia di Luis Henrique potrebbe creare incastri scomodi nelle strategie dell’Inter.

Diverso il caso di Rafik Belghali dell’Hellas Verona: il giocatore piace, ma la sua convocazione per la Coppa d’Africa lo renderebbe indisponibile proprio nel periodo in cui Chivu ha più bisogno di rinforzi.

