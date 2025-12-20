Mercato Inter, caccia ai talenti del futuro: nel mirino Sakar, classe 2008 in scadenza con il Lipsia

Mercato Inter, focus sui giovani: Sakar è il nuovo obiettivo per il futuro, il Lipsia rischia di perderlo. I dettagli

L’Inter continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti internazionali, proseguendo una strategia ormai consolidata. L’ultima pista arriva dalla Germania: secondo Sky Sport DE, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Faik Sakar, trequartista di grande prospettiva attualmente sotto contratto con il RB Leipzig.

Classe 2008, Sakar è considerato uno dei giocatori più promettenti della sua generazione in Germania. Dotato di tecnica, creatività e ottima visione di gioco, è già un punto fermo delle Nazionali giovanili tedesche e rappresenta il classico profilo capace di muoversi tra le linee e dare qualità alla manovra offensiva. Caratteristiche che coincidono perfettamente con i parametri ricercati dallo scouting interista. Il nodo principale riguarda però il contratto: il giovane talento è in scadenza e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Il Lipsia ha già proposto un contratto da professionista fino al 2029, ma l’assenza di una firma ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Oltre all’Inter, infatti, si sarebbero mosse anche Club Bruges e Werder Brema, insieme ad altre società tra Germania e resto d’Europa. Una concorrenza crescente che potrebbe trasformare il futuro di Sakar in una vera corsa internazionale. Per i nerazzurri sarebbe un’operazione perfettamente in linea con la filosofia degli ultimi anni: anticipare il mercato su profili giovanissimi da inserire nel vivaio e far crescere gradualmente. Resta ora da capire se il Lipsia riuscirà a blindarlo o se il classe 2008 diventerà una reale occasione a parametro zero.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

