Mercato Inter, Moses e Young anche per il futuro: i dettagli

L’Inter potrebbe puntare ancora su Victor Moses e Ashley Young nella prossima stagione: ecco il piano della squadra di Conte

L’Inter starebbe mettendo le basi già per la prossima stagione, in attesa di conoscere il destino dell’annata in corso e le decisioni prese per l’emergenza Coronavirus.

I nerazzurri, come riportato dalla Gazzetta, punteranno ancora su Ashley Young e Victor Moses. Il contratto dell’ex Manchester United dovrebbe essere prolungato, mentre per il riscatto del nigeriano l’Inter investirà 12 milioni, da versare al Chelsea.