Mercato Inter, Moretto svela: «E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza...»

Mercato Inter, Moretto sgancia la bomba: «E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer…»

Le strategie dell’Inter per la prossima stagione sono già in moto e la priorità della dirigenza di Viale della Liberazione riguarda la porta. Le ultime conferme indicano che il club sta lavorando con decisione per individuare il nuovo estremo difensore destinato a raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Il portiere svizzero, titolare sotto la guida di Cristian Chivu, ha un contratto in scadenza a giugno e il divorzio sembra ormai inevitabile.

La conferma dell’esperto: lavori in corso per l’addio

A chiarire la situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, la Beneamata ha già avviato la ricerca di un nuovo numero uno per l’estate. Nonostante non sia stata ancora presa una decisione definitiva sul futuro dell’ex Bayern Monaco e manchino colloqui formali tra le parti, la macchina organizzativa nerazzurra si sta muovendo con largo anticipo, pianificando concretamente l’addio di Sommer al termine del campionato.

La linea guida della proprietà: investire sul valore futuro

La strategia dettata dalla proprietà è chiara e delinea un identikit preciso per il successore. L’idea dei vertici nerazzurri non è quella di puntare su profili esperti a fine carriera, bensì di investire su portieri giovani e di prospettiva. L’obiettivo è individuare un talento che non solo garantisca affidabilità tecnica immediata alla retroguardia, ma che possa anche rappresentare un asset capace di creare un valore economico importante per il club nel lungo periodo. Il casting per la porta dell’Inter è ufficialmente aperto.

MERCATO INTER – «E’ vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza. Devono esserci ancora dei colloqui, non è ancora stata presa una decisione sullo svizzero ma il club sta già lavorando ad una sua partenza qualora non dovesse rinnovare. L’idea della proprietà è quella di puntare su profili giovani che possano creare un valore importante per il club»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

