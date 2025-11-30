Mercato Inter, nella sfida contro il Pisa ci sarà un osservato speciale! Ecco su chi ha messo gli occhi Ausilio

Calciomercato
Mercato Inter, occhi puntati sul match con il Pisa: Ausilio seguirà da vicino un profilo inedito, un nome completamente nuovo
All’Arena Garibaldi di Pisa l’Inter non può permettersi passi falsi. Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzarsi subito per non compromettere le ambizioni stagionali. Tre punti diventano un imperativo, in quello che rappresenta il primo vero banco di prova per il tecnico rumeno.
Gara delicata e occhi sul futuro
La sfida non sarà soltanto un test di campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra approfitterà della trasferta per valutare anche prospettive di mercato. Piero Ausilio, direttore sportivo sempre attento ai talenti emergenti, seguirà con particolare interesse un giocatore del Pisa.
Il nome nuovo: Idrissa Touré
Il profilo sotto osservazione è quello di Idrissa Touré, centrocampista tedesco di grande fisicità che sta convincendo con la maglia nerazzurra toscana. Per caratteristiche atletiche e struttura, Touré ricorda da vicino Denzel Dumfries, attualmente fermo ai box. Un’alternativa intrigante che potrebbe presto entrare nelle strategie di mercato dell’Inter.
Tra presente e futuro
La partita di Pisa diventa così doppia: da un lato la necessità di tornare a vincere, dall’altro la possibilità di scoprire un nuovo protagonista per il progetto nerazzurro. Una serata che può segnare il rilancio immediato e, allo stesso tempo, aprire scenari interessanti per il futuro.
