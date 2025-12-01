Mercato Inter, interesse per Saibari: il talento marocchino del PSV osservato speciale

Mercato Inter, fari puntati su Saibari: il gioiello marocchino del PSV tra gli obiettivi dei nerazzurri. Le ultimissime

L’Inter continua a monitorare profili utili al proprio progetto tecnico e tra i nomi più interessanti spicca quello di Ismael Saibari, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven. Il marocchino classe 2001 sta vivendo un avvio di stagione brillante in Eredivisie, con 10 gol e 2 assist in 19 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei.

Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 27 milioni di euro, cifra considerata accessibile per un giocatore giovane e già così incisivo. I nerazzurri lo seguono da settimane, ma la concorrenza è forte: anche Milan e Siviglia si sono inseriti nella corsa.

Saibari, nato come trequartista, può adattarsi anche da centrocampista o esterno destro, offrendo soluzioni tattiche versatili che si sposano con le esigenze di Cristian Chivu. Forza fisica, rapidità negli spazi e capacità di incidere in zona gol lo rendono uno dei profili più intriganti per il futuro dell’Inter.

Curiosità: il giocatore è gestito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Noa Lang, protagonista del mercato estivo con il passaggio al Napoli.

