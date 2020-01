Mercato Inter, sondaggio dei nerazzurri per Simone Zaza. Ma l’attaccante non vuole trasferirsi in prestito. La situazione

L’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato. La pista Giroud è ormai tramontata visto che il Chelsea non farà partire l’attaccante.

Per questo motivo, fa sapere Sportitalia, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per Simone Zaza. Il giocatore, però, per il momento, non è convinto del trasferimento con la formula del prestito. Situazione da monitorare nelle ultime ore di mercato.