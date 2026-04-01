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Calciomercato

Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo

Published

4 giorni ago

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Nunez

Mercato Juve, interesse vivo per Darwin Nunez: il club segue l’attaccante, ma la trattativa è frenata dall’ingaggio

La Juventus sta definendo le strategie per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, riaprendo i contatti per alcuni obiettivi già seguiti in passato. Tra questi, secondo Tuttosport, torna a prendere quota il nome di Darwin Núñez, profilo che il club continua a monitorare con attenzione.

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L’operazione, però, resta complessa soprattutto dal punto di vista economico. L’attaccante uruguaiano sarebbe disposto a rientrare nel calcio europeo, ma per approdare a Torino dovrebbe accettare un taglio drastico dell’ingaggio: oggi percepisce circa 21 milioni a stagione e la trattativa potrebbe diventare percorribile solo se accettasse di scendere a un quarto della cifra. Per questo motivo, Núñez viene considerato più un’opportunità che una priorità.

Il vero obiettivo della Juventus rimane infatti Randal Kolo Muani, individuato come prima scelta già nei sondaggi di gennaio. Le valutazioni definitive verranno fatte nei prossimi mesi, quando la società avrà maggiore chiarezza sul budget a disposizione e sulle intenzioni dei giocatori seguiti. Solo allora si capirà se la pista Núñez potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto o resterà un’idea di lusso.

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