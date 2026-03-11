Mercato Juve, le strategie di Comolli per il bilancio: la rivelazione sui primi calciatori destinati a partire

Mercato Juve, le mosse di Comolli per rientrare nei parametri e i nomi delle possibili cessioni in vista della prossima stagione

Il mercato della Juventus non si gioca soltanto sul prato verde, ma anche nei complicati e delicati bilanci societari. Entro l’inizio della stagione estiva, il club bianconero non avrà il disperato obbligo di vendere, ma sistemare i conti resta una priorità strategica assoluta. Gestita col tempismo di Comolli, questa mossa aiuterà il futuro del progetto di Luciano Spalletti.

I bilanci della Juventus sono sotto osservazione per il potenziale sforamento della norma UEFA. Questa regola impone una perdita tollerabile di 5 milioni di euro in tre esercizi. La dirigenza si aspetta una sanzione minima, ma la qualificazione alla Champions League resta cruciale per centrare il traguardo del pareggio di bilancio fissato per l’anno 2027.

Come spiegato da Tuttosport, sistemare l’esercizio corrente, la Juventus deve incassare circa 20/25 milioni di euro entro giugno. Una situazione identica all’anno scorso, quando la cessione di Weah e Mbangula sfumò per 22 milioni. Oggi, per centrare l’obiettivo economico, basterebbe una singola e remunerativa plusvalenza.

La lista dei partenti delinea scenari chiari. Federico Gatti è l’indiziato numero uno per fare cassa. Valutato 25 milioni, gode di un forte mercato. Resta il profilo più sacrificabile in rosa. Jonathan David piace al Lione di Fonseca. La società non vuole ripartire da lui o da Openda. Fabio Miretti ha un valore interessante, ma piace a Luciano Spalletti. Da escludere la partenza di Teun Koopmeiners: genererebbe una minusvalenza inaccettabile per il club bianconero.

La missione principale della dirigenza è tracciata in modo estremamente chiaro e definitivo: sacrificare le pedine corrette nel momento più adeguato per far quadrare definitivamente i conti societari e innescare finalmente un virtuoso e fondamentale progresso economico che aiuterà tutto l’ambiente sportivo bianconero