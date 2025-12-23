Mercato Lazio, arriva il giudizio della Commissione: atteso in giornata il via libera o il vincolo del saldo zero per gennaio

Giornata decisiva in casa Lazio: la Commissione pronta a comunicare se il mercato di gennaio potrà essere libero o soggetto a zero

Da oltre vent’anni Claudio Lotito incarna la filosofia del “saldo zero”, un principio gestionale che ha guidato quasi tutte le sessioni di mercato della Lazio. L’unica vera eccezione è arrivata la scorsa estate, quando la Covisoc ha imposto un blocco per il mancato rispetto dei parametri su liquidità, indebitamento e costo del lavoro: un episodio unico nel panorama calcistico italiano.

Ora lo sguardo è rivolto alla Commissione governativa per il controllo finanziario, impegnata a valutare i bilanci dei club aggiornati al 30 settembre. Secondo il Corriere dello Sport, proprio oggi dovrebbe arrivare il verdetto ufficiale alla società biancoceleste. A Formello filtra moderato ottimismo: se il rapporto tra costo del lavoro e ricavi sarà sceso sotto l’80%, la Lazio potrà muoversi liberamente nel mercato di gennaio. A marzo il dato era allo 0,81, ma le ultime stime indicano un possibile rientro nei parametri. In caso contrario, il club potrà comunque operare con saldo positivo — un acquisto per ogni cessione — oppure sfruttare gli strumenti previsti dalle nuove norme, come versamenti diretti o l’anticipo dei ricavi televisivi.

Sul piano tecnico, la strategia resta improntata alla prudenza. Sarri attende rinforzi e la società sta valutando diverse opportunità, con l’intenzione di inserire due o tre profili giovani e italiani. Lotito, dal canto suo, ha escluso sia cessioni eccellenti sia investimenti fuori misura, confermando una linea basata su equilibrio e sostenibilità, senza segnali di nuove criticità o ulteriori blocchi all’orizzonte.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

