Mercato Lazio, Guendouzi vicino all’addio? Individuato il possibile sostituto per il centrocampo, tutti gli aggiornamenti

La Lazio è chiamata a prestare la massima attenzione ai bilanci, soprattutto in vista delle scadenze di marzo. Con il consiglio federale fissato per lunedì 24, la società biancoceleste ha l’urgenza di generare plusvalenze per rientrare nella soglia del 70% relativa al parametro sul costo del lavoro allargato.
In questo contesto, la cessione di Matteo Guendouzi appare la soluzione più concreta. Il Sunderland ha già manifestato interesse per il centrocampista francese e, sebbene Maurizio Sarri non si opponga alla sua partenza, il tecnico chiede un sostituto di pari livello. L’operazione potrebbe garantire circa 30 milioni di euro di incasso, una parte dei quali verrebbe reinvestita per assicurare un innesto di qualità.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome individuato è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna seguito dai biancocelesti da oltre un anno. Non considerato incedibile dai felsinei, il giocatore rappresenta un’opportunità interessante per la Lazio, anche se il suo cartellino non sarà disponibile a prezzo di saldo.
