Mercato Lazio: ecco quando Maldini svolgerà le visite mediche. Tutto definito, intanto si scioglie il nodo portieri. Novità

Mercato Lazio: fissate le visite mediche di Daniel Maldini. Tutto fatto, intanto si scioglie il nodo portieri. Ultimissimi aggiornamenti

La lunga rincorsa è terminata: Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Come anticipato nelle scorse ore, la trattativa ha subito l’accelerata decisiva e in questi minuti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club stanno procedendo allo scambio formale dei documenti. Manca ormai soltanto l’ultimo check burocratico da parte dell’Atalanta per autorizzare il ragazzo a viaggiare, ma la strada è tracciata. La giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, segna lo spartiacque definitivo: il club bergamasco ha dato l’ok per la partenza del giocatore, che proprio in questi istanti sta svuotando l’armadietto e salutando i compagni al centro sportivo di Zingonia, pronto a prendere il primo volo direzione Roma e sottoporsi domani alle visite mediche.

I dettagli economici e la formula “Europea”

L’accordo trovato tra la dirigenza capitolina e la Dea è articolato e ambizioso. Maldini si trasferisce con la formula del prestito oneroso. La Lazio verserà subito 1 milione di euro nelle casse nerazzurre, a cui potranno aggiungersi 500 mila euro di bonus. Il diritto di riscatto è stato fissato a 14 milioni di euro, ma c’è una clausola fondamentale che trasforma l’operazione in un acquisto a titolo definitivo: il diritto diventerà obbligo di riscatto in caso di qualificazione della Lazio alle prossime coppe europee. Un investimento importante che testimonia la fiducia riposta nelle qualità tecniche dell’ex Milan.

Porte girevoli: addio Mandas, ecco Motta

Mentre si definisce l’arrivo del fantasista, la Lazio muove pedine anche tra i pali. Si consuma l’addio di Christos Mandas: il giovane portiere greco lascia la Serie A per approdare in Premier League, destinazione Bournemouth. Al suo posto, i biancocelesti hanno già bloccato e sottoposto a visite mediche Edoardo Motta. L’estremo difensore prelevato dalla Reggiana ha svolto i test fisici in giornata e sarà il nuovo vice-Provedel, completando così il restyling della rosa.