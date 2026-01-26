Connect with us

Calciomercato

Mercato Lazio: ecco quando Maldini svolgerà le visite mediche. Tutto definito, intanto si scioglie il nodo portieri. Novità

Published

56 minuti ago

on

By

maldini atalanta

Mercato Lazio: fissate le visite mediche di Daniel Maldini. Tutto fatto, intanto si scioglie il nodo portieri. Ultimissimi aggiornamenti

La lunga rincorsa è terminata: Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Come anticipato nelle scorse ore, la trattativa ha subito l’accelerata decisiva e in questi minuti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club stanno procedendo allo scambio formale dei documenti. Manca ormai soltanto l’ultimo check burocratico da parte dell’Atalanta per autorizzare il ragazzo a viaggiare, ma la strada è tracciata. La giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, segna lo spartiacque definitivo: il club bergamasco ha dato l’ok per la partenza del giocatore, che proprio in questi istanti sta svuotando l’armadietto e salutando i compagni al centro sportivo di Zingonia, pronto a prendere il primo volo direzione Roma e sottoporsi domani alle visite mediche.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I dettagli economici e la formula “Europea”

L’accordo trovato tra la dirigenza capitolina e la Dea è articolato e ambizioso. Maldini si trasferisce con la formula del prestito oneroso. La Lazio verserà subito 1 milione di euro nelle casse nerazzurre, a cui potranno aggiungersi 500 mila euro di bonus. Il diritto di riscatto è stato fissato a 14 milioni di euro, ma c’è una clausola fondamentale che trasforma l’operazione in un acquisto a titolo definitivo: il diritto diventerà obbligo di riscatto in caso di qualificazione della Lazio alle prossime coppe europee. Un investimento importante che testimonia la fiducia riposta nelle qualità tecniche dell’ex Milan.

Porte girevoli: addio Mandas, ecco Motta

Mentre si definisce l’arrivo del fantasista, la Lazio muove pedine anche tra i pali. Si consuma l’addio di Christos Mandas: il giovane portiere greco lascia la Serie A per approdare in Premier League, destinazione Bournemouth. Al suo posto, i biancocelesti hanno già bloccato e sottoposto a visite mediche Edoardo Motta. L’estremo difensore prelevato dalla Reggiana ha svolto i test fisici in giornata e sarà il nuovo vice-Provedel, completando così il restyling della rosa.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News5 ore ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×