Lazio, nuovo obiettivo in difesa: nel mirino un centrale del Lecce! Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio: interesse per il difensore del Lecce, Kialonda Gaspar è un profilo interessante per Sarri

Il calciomercato invernale entra nel vivo e le big della Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. In casa Lazio, i riflettori sono puntati sulla difesa: il direttore sportivo Fabiani avrebbe individuato in Puglia un profilo particolarmente interessante per potenziare il reparto a disposizione di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, il club biancoceleste avrebbe infatti avviato un sondaggio ufficiale per Kialonda Gaspar, centrale del Lecce protagonista di una crescita esponenziale in questi mesi.

Lazio su Kialonda Gaspar: primi contatti per il difensore

L’interesse della Lazio non è casuale. L’angolano ha stupito per la rapidità con cui si è adattato al calcio italiano, imponendosi come uno dei punti fermi della retroguardia giallorossa grazie a una fisicità dominante e a prestazioni sempre più convincenti. Da qui la decisione della società capitolina di chiedere informazioni per valutare la reale fattibilità dell’operazione.

Perché piace a Sarri: le qualità del centrale del Lecce

Gaspar, classe 1997, incarna esattamente il tipo di difensore che Sarri vorrebbe aggiungere alla sua rosa:

forte nel gioco aereo ,

, rapido nei recuperi in campo aperto ,

, dotato di un ottimo senso della posizione.

In un sistema che richiede aggressività, letture pulite e capacità di difendere con molti metri alle spalle, l’angolano rappresenterebbe un innesto ideale per aumentare il livello atletico del reparto e garantire alternative di qualità ai titolari.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

