Mercato Milan, in corso riflessioni su Adli! Spunta l’interesse di una squadra di Serie A per lui, le ultime

Mercato Milan, sono in corso alcune riflessioni sul futuro Adli! C’è l’interesse di una squadra di Serie A per lui, le ultime

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo e uno dei nomi in uscita che sta attirando l’attenzione è quello di Yacine Adli, centrocampista franco-algerino classe 2000, noto per la sua visione di gioco e la qualità nel passaggio. Adli, giunto al Milan nel 2021, sembra non rientrare nei piani tecnici del club per la stagione 2025/26.

Escluso dalla tournée estiva

Un segnale chiaro arriva dalla mancata convocazione per la tournée estiva: Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero e conosciuto per il suo approccio pragmatico e tattico, ha deciso di lasciare Adli fuori dalla lista. Il centrocampista si allena ora con il Milan Futuro, il progetto dedicato alla crescita dei giovani, ma che evidenzia il suo momentaneo distacco dal gruppo prima squadra.

Il Sassuolo in pole

In questo scenario, l’interesse del Sassuolo, club emiliano apprezzato per il suo calcio offensivo e l’attenzione ai giovani, emerge con forza. Alla ricerca di maggiore continuità, Adli potrebbe trovare al Mapei Stadium l’ambiente ideale per rilanciarsi. Il sistema di gioco dei neroverdi, basato su possesso palla e ritmi alti, potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche tecniche del centrocampista ex Bordeaux.

La regia di Igli Tare

Un ruolo fondamentale lo avrà Igli Tare, neo Direttore Sportivo del Milan. Con una lunga esperienza nella gestione del mercato, Tare sarà chiamato a definire il futuro di Adli: si valutano sia il prestito, con o senza riscatto, sia la cessione definitiva. L’obiettivo resta quello di favorire la crescita del giocatore, in una squadra che gli permetta di esprimersi da protagonista.

Le prospettive attuali indicano una separazione tra Adli e il Milan sempre più vicina. La destinazione Sassuolo rappresenta una soluzione concreta e stimolante per entrambe le parti. In un calciomercato dove tutto può cambiare in pochi giorni, le trattative sono in pieno sviluppo e il trasferimento potrebbe presto diventare realtà.